Многолетний директор НГЗ вернулся в Россию и возглавил завод, работающий на военную сферу страны-агрессора

Дмитрий Мирный Теперь уже бывший директор Николаевского глиноземного завода Дмитрий Мирный с 10 января возглавил российское оборонное предприятие ОАО «Коломенский завод».

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Мирного избрали новым генеральным директором решением Совета директоров. Ранее, с августа 2013 года по декабрь 2018 года он возглавлял НГЗ (Объединенная компания РУСАЛ).

Отметим, что Мирный является уроженцем Московской области, окончил Московский физико-технический институт, практически всю свою карьеру провел в России.

Добавим, что в 2013 году Юрий Овчинников, на то время директор НГЗ, уехал в Москву на повышение в управляющую компанию РУСАЛ. Овчинникова на должности директора НГЗ сменил Дмитрий Мирный. Напомним, что НГЗ фактически принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске.

«Коломенский завод» – крупнейшее предприятие России, специализирующееся в области железнодорожного и энергетического машиностроения, входит в АО «Трансмашхолдинг». Акционерный капитал «Трансмашхолдинга» распределен между группой российских бизнесменов (Искандером Махмудовым, Андреем Бокаревым, Дмитрием Комиссаровым и Кириллом Липой) и французской компанией Alstom.

Согласно данным из открытых источников, в 2018-2022 годах будет проведена полная модернизация «Коломенского завода». Российское правительство проспонсировало модернизацию одной из программ завода, чтобы заместить двигатели, которые ранее поставлялись с предприятия в Харькове.

В 2018 году «Коломенский завод» разработал новый судовой дизель для ВМФ и получил подряд на поставку 18 дизель-редукторных агрегатов и 18 дизель-генераторов различных модификаций для надводных кораблей и подлодок ВМФ РФ.

Напомним, что в 2017 году городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал договор социального партнерства с директором Николаевского глиноземного завода Дмитрием Мирным, согласно которому предприятие выделит около 5 миллионов гривен на развитие ряда городских объектов. Подписывала с Мирным договор и в прошлом экс-заместительница главы Николаевской ОГА Оксана Янишевская.

В 2014 году директор НГЗ Мирный лично провел экскурсию на предприятии кандидату в президенты Украины Олегу Цареву - сепаратисту, который обещал сорвать выборы. В 2015 году на то время глава Николаевской ОГА Вадим Мериков заявил, что 80 работников НГЗ сменили рабочую форму на военную для защиты независимости Украины.