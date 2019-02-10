В зоне ООС после боя с боевиками пропал боец 128-й бригады – он мог попасть в плен

Один из военнослужащих 128-й бригады мог попасть в плен к боевикам после боя.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно из-за полученной контузии, потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении», — говорится в сообщении бригады.

В пресс-службе добавили, что в этих обстоятельствах не исключают попадание его в плен. Поиски побратима всеми доступными средствами и методами продолжаются.

Напомним, ранее на фронте на Донбассе пропал николаевский десантник – террористы взяли его в плен и опубликовали видео допроса.