На Донбассе с начала войны от мин погибли 977 гражданских

С начала военного конфликта на Донбассе от подрыва мин погибли 977 гражданских, еще 1528 человек были ранены.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает пресс-служба ведомства.

«На Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование может длиться десятилетиями, а постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию. Что эффективно можно сделать уже сегодня: обезопасить население, научив безопасному поведению, а также помочь пострадавшим», – отметил Черныш.

По словам министра, первоочередными мерами является предупреждение местных жителей о наличии заминированных территорий, их маркировка и проведение учений, особенно среди детей и подростков.

Черныш отметил, что на проведение таких мероприятий в 2019 году государство выделило МинВОТ пять миллионов гривен. Средства на такие меры государство выделило впервые.

Напомним, как на Донбассе бойцы ВСУ обнаружили и уничтожили 40 противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.

Также напомним, как на Луганщине во время полевых работ трактористы наехали на боеприпас, в результате чего их госпитализировали с осколочными ранениями.