«Безответственная и дестабилизирующая деятельность»: Премьер Британии призвала РФ освободить заключенных украинских моряков

Действующий Премьер-министр Британии Тереза Мэй на саммите «G-20» в Осаке, призвала президента России Владимира Путина освободить 24 украинских моряка, которых захватила РФ.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Британии.

Тереза Мэй сказала, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения какого либо прогресса необходимо привести к прекращению конфликта и освобождению 24 украинских военнослужащих, чьи суда были насильственно захвачены в Черном море.

Кроме того, она добавила, что не может быть нормализации двусторонних отношений РФ и Британии, пока Россия не прекратит «безответственную и дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебные интервенции в других странах, дезинформацию и кибер-атаки, которые подрывают положение России в мире.

Также она подчеркнула, что что использование смертоносного отравляющего вещества на улицах Солсбери является «презренным актом», приведшим к гибели жительницы Британии Дон Стерджес. Она заявила, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства того, что Россия стояла за данной атакой.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии. Добавим, нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, и от которого умерла Дон Стерджес, разработали в лаборатории в закрытом городе Шиханы Саратовской области.