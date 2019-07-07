«Я этот «Бук» прятал»: СМИ показали, как похищенный из «ДНР» Цемах рассказывал о подбитии «Боинга» на Донбассе

Экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической организации «ДНР» из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью, что был свидетелем падения малайзийского «Боинга» MH17, сбитого российскими наемниками в июле 2014 года.

Об этом говорится в сюжете «Настоящего времени».

Как известно, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

Напомним, что ранее Международная следственная группа рассказала о деле «Боинга», сбитого Россией, а СБУ объявила четырем фигурантам подозрения.