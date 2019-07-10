Российский корабль заплыл в закрытый район Черного моря, где проходят учения «Си Бриз-2019»

10 июля российский военный корабль зашел на закрытый район акватории Черного моря, где проходят учения «Си Бриз-2019». На запрос фрегата «Гетьман Сагайдачний» корабль Черноморского флота сделал вид что у него «проблемы со связью».

Об этом сообщили в ВМС ВС Украины на странице Facebook.

Как сообщили в ведомстве, не смотря на Прибрежное Сообщение для мореплавателей о том, что район закрыт на время проведения учений «Си Бриз-2019», корабль Черноморского флота РФ «Сметливый», приблизительно в 8:00, зашел в закрытый для мореплавания район. Там проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. В ведомстве считают, что это была провокация на опасную ситуацию.

Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом «Гетьман Сагайдачний», соответственно международному протоколу, однако сделал вид, что у него «проблемы со связью».

«Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе.» - заключается в сообщении.

Напомним, на аэродроме Кульбакино, в Николаеве, состоялась демонстрация возможностей морской авиации международных учений «Си Бриз-2019». Полтора десятка самолетов и вертолетов бороздили небо, тренируясь перед предстоящей основной фазой морских «сражений».

Также отметим, что в Очакове завершился очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-Морских Сил ВС Украины.