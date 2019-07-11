За сутки в ООС боевики 42 раза нарушили «режим тишины»

За минувшие сутки, 10 июля, боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, семь солдат получили ранения и еще двое - травмированы.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Сообщается, что боевики 28 раз нарушали «режим тишины» с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Марьинки, Каменки, Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя, Песок, Березового, Широкино, Гранитного, Красногоровки, Богдановки, Водяного, Николаевки, Тарамчука и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вражеские обстрелы зафиксированы возле Крымского, Причепиловки, Новотошковского, Луганского, Пивденного, Золотого-3, Попасной, Новоалександровки, Золотого-4, Новозвановки, Хутора Вольного, Новолуганского и Зайцево.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое - боевые травмирования... По данным разведки, 10 июля семь оккупантов получили ранения», - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Под обстрел попали защитники Тарамчука, Водяного, Новолуганского, Зайцево и Луганского.

Ранее сообщалось, что в районе села Гранитное на фронте, в грузовик, в котором ехали украинские воины, террористы выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Погибшим при обстреле кортежа главы Донецкой ОГА оказался 21-летний николаевский воин.