Украинский политзаключённый Балух жалуется на боли в суставах и грудной клетке

Владимир Балух У украинского политического заключенного Владимира Балуха ухудшилось состояние здоровья - он жалуется на боли в теле.

Об этом сообщает адвокат заключенного в России украинского активиста из Крыма Владимира Балуха Ольга Динзе, передаёт Крым.Реалии.

После посещения своего подзащитного в российской колонии Динзе сообщила, что у него «неудовлетворительное» состояние здоровья. Он жалуется на сильные боли в теле, у него опухла нога.

«Посетила Балуха во вторник. Состояние здоровья неудовлетворительное: головная боль, отек нижней левой конечности, сильные боли в суставах и грудной клетке. В допуске врача, которому доверяет Балух, отказали без объяснения причин», – сказала Динзе.

Она также добавила, что в колонии не приняли продукты питания, которые необходимы Владимиру Балуху для выхода из голодовки без ущерба для здоровья.

Как известно, Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Он был задержан ФСБ 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Ранее подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Ранее сообщалось, что политзаключенного Балуха избили в симферопольском СИЗО.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия предоставляет неактуальную информацию о состоянии здоровья украинских политзаключенных, в частности Владимира Балуха.