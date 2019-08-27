Путин перехитрил Обаму, - Трамп заявил, что оккупации Крыма можно было не допустить

Президент США Дональд Трамп заявил, что извинился бы и признал свою ошибку, если б оккупация Крыма случилась при его правлении.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на саммите G7 в Биаррице, передает «Лига.Новости».

- Если бы это (оккупация Крыма – ПН) случилось во время моего правления, я б сказал: «Извините, друзья, я допустил ошибку», - сообщил политик.

По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама имел все шансы предотвратить оккупацию, однако так и не сделал этого.

- Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это (оккупацию Крыма – ПН) можно было бы остановить, однако президент Обама не смог этого сделать. Это очень плохо, - подчеркнул Трамп.

Напомним, что ранее Президент США заявил, что возможно пригласит Путина на саммит G7 в 2020 году. Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав «Большой семерки» до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.