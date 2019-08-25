Канада и Британия выступили против возвращения России в G7: «Пока не прекратит агрессию против Украины»

Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав «Большой семерки» до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона, говорится на сайте канадского правительства.

«Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины», - сообщили в офисе главы правительства Канады.

Среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряжение в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.

Стоит отметить, что вечером 24 августа в Биаррице, в юго-западной части Франции, лидеры G7 на саммите обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает японское агентство «Kyodo».

Отмечается, что представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии «ни за что не будет разглашено».

Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сигналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Отметим, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.

21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.

В то же время Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и поблагодарил за отказ возвращать Россию в G7.

Также президент ЕС Дональд Туск заявил, что Украину необходимо пригласить на следующий саммит G7.

Президент США Дональд Трамп считает собрания G7 бесполезными и предложил провести каждую встречу индивидуально.