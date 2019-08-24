В качестве гостя: Президент ЕС Туск заявил, что на саммит G7 надо позвать Украину

Украину необходимо пригласить на следующий саммит G7.

Такое заявление сделал президент Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита G7 в городе Биарриц, сообщает «Украина-112».

Также он добавил, что возобновление участия России в саммите нельзя допустить. Такую позицию он объясняет тем, что со стороны РФ до сих пор видны проявления агрессии.

«Год назад в Канаде президент Трамп предложил вновь пригласить Россию в G7, заявив открыто, что аннексия Крыма РФ была частично оправдана. И что мы должны принять этот факт. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой», - сказал Дональд Туск.

Он добавил, что Россию не хотят возвращать в G7, потому что она не идет по пути либеральной демократии и не обращает внимание на права человека.

Туск заявил, что собирается переубедить присутствующих на саммите и пригласить Украину в качестве гостя на саммит в следующем году, чтобы услышать мнение нового президента Владимира Зеленского.

Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сигналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Отметим, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.

21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.

В то же время Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и поблагодарил за отказ возвращать Россию в G7.