Во время операции по захвату террориста Цемаха получил смертельные ранения украинский разведчик Колодяжный

Александр Колодяжный Во время операции по вывозу с оккупированного Донбасса фигуранта дела о сбитом «Боинге» Владимира Цемаха погиб украинский разведчик Александр Колодяжный. Другой украинский разведчик во время этой операции потерял ногу.

Об этом сообщает проект «Радио Свободы» – «Донбасс. Реалии» со ссылкой на участника операции по захвату Цемаха.

Террориста с оккупированной территории Донбасса вместе со спецслужбами забирали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ.

- С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так – лучше знать меньше. Нашей задачей было, собственно, перевозка Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой «ДНР» до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха.

- Я вначале не интересовался, как зовут боевика, которого мы будем забирать, и не расспрашивал, кто он. Командиру одной из спецслужб, с которой мы сотрудничали, поставил только два вопроса: «Можем ли мы ликвидировать «клиента», если что-то пойдет не по плану?» и «Стоит ли эта операция таких серьезных усилий?». На первый вопрос ответ был: «Нет, ни в коем случае. Его необходимо доставить живым». На второй командир из спецслужбы ответил что-то вроде: «Да, эта операция стоит серьезных усилий. Если все удастся – это будет прорыв». После этих слов я понял, что мы будем забирать кого-то действительно ценного, - говорит анонимный источник.

Отмечается, что с операции по вывозу Владимира Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.

- Участок, на котором двигались ребята из моего подразделения, с той стороны контролировала так называемая 100-я бригада «гвардии ДНР». С начала войны мы работали во многих местах Донбасса, и поэтому я уверенно могу сказать: только они, эта «сотая бригада», выставили вокруг себя так много запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин (ПМН). Другие подразделения боевиков также используют ПМН, но «сотка» - больше всего.

- Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» ПМН. Второй боец ​​подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. Сашу вывозили без сознания, а второй боец ​​потерял ногу, - говорит участник операции.

Александр Колодяжный умер в военном госпитале Киева спустя две недели после операции по вывозу Цемаха. За время войны он трижды получал ранения, в Донецком аэропорту он прямо перед носом боевиков поднимал украинский флаг.

- Сержант был удивительным человеком. Мы воевали вместе с 2014 года, а в подразделении его называли «совесть». Саша и был нашей совестью – причем настолько, что взрослые мужики в прямом смысле слова боялись его огорчать. Если что-то шло не по плану, или кто-то провинился – сразу говорили: «Только бы Саня не узнал. Так не хочется его огорчать», - отметил военнослужащий.

Напомним, то Цемах был важным звеном в обмене пленными между Россией и Украиной. Именно на его обмене настаивала российская сторона. 7 сентября удалось завершить этот обмен и Украина вернула из России 35 военнопленных и политзаключенных.