На Донбассе боевики 15 раз обстреливали ВСУ – пострадали двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки 31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. От ранения пострадал один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирование.

Об этом сообщили в пресс-центре штаб операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП», - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов: возле Новогригорьевки и Невельского – из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку от Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного на Приазовья – из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем; возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактическогй группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов: неподалеку от Светлодарска – из автоматических гранатометов; дважды неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм.

С начала текущих суток оккупанты, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», обстреляли позиции ВСУ возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток, 1 ноября, потерь вследствие среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, что 29 октября, Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции. Позже Президент Зеленский заявил, что если не будет обстрелов, то 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском.