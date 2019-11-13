Петербургский профессор, жестоко убивший девушку, ранее организовывал визиты французских «правых» в оккупированный Крым

Российский профессор Олег Соколов, который подозревается в том, что он убил и расчленил свою сожительницу, ранее организовывал поездки французских политиков в оккупированный Крым.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним, что Соколова задержали, когда он шел топить в реке отрубленные руки своей сожительницы Анастасии Ещенко, которая ранее была его студенткой. Сообщалось, что он убил девушку во время ссоры, а потом расчленил.

Во французской прессе имя обвиняемого в убийстве Олега Соколова связывают с Марион Марешаль, племянницей Марин Ле Пен, а также французской партией «Национальное объединение».

В 2015 году в тогда уже оккупированный Крым приехали французские депутаты, заметная часть из которых была из «Национального объединения» (на тот момент «Национальный фронт») или близких к нему сил. Так, например, экс-министр транспорта Тьерри Мариани тогда представлял «Республиканцев», однако позже отправился под крыло Марин Ле Пен. Бывшего кандидата в президенты Франции СМИ периодически связывают с Россией, а она сама довольно часто выступает с пророссийских позиций, так что неудивительно, что именно её политическая сила снарядила французский десант.

На полуострове депутаты фотографировались с памятником оккупантам – «вежливым людям» и разучивали по-русски фразу «Крым наш». В социальных сетях пишут, что столь важный в имиджевом плане визит организовал глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий не без содействия Олега Соколова. Кроме того, в 2017 году по инициативе Слуцкого и якобы при участии Соколова Россию посетила сама глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Олег Соколов, как видный ученый по наполеоновской Франции, преподавал и на родине своего кумира Бонапарта. Однако выбор учебного заведения вызывает некоторые вопросы: Соколов вошел в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук, который был создан в 2017 году. Его основатель – 29-летняя Марион Марешаль, внучка Жан-Мари Ле Пена и племянница Марин Ле Пен, которая была членом «Национального фронта» с 18 лет. В 2017 году она уходит из политики, чтобы заняться образованием, однако, как полагают французские СМИ, история с созданием вуза – как раз о политике. Учебное заведение – это возможность для Марион Марешаль сгруппировать вокруг себя молодых и не очень людей, которые впоследствии помогут реализовать её политические амбиции.

Связи института с российским преподавателем были действительно тесными. Именно он тепло встречал Марион Марешаль перед лекцией, прошедшей в конце марта 2019 года в СПбГУ. Две недели спустя гостья уже отдыхала в Крыму. Однако после трагического убийства в Санкт-Петербурге французский вуз снял его со всех постов, а комментирование дела ограничилось коротким заявлением в Twitter.