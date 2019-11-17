«До конца года»: У Путина заявили, что конкретной даты проведения саммита «нормандской четверки» пока нет

Юрий Ушаков Саммит «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) будет проведен до конца этого года.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Интерфакс-Украина.

– Возможна, да. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но очевидно в этом году, - сказал Ушаков в эфире телеканала Россия-1.

Так он ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров «нормандской четверки» с учетом того, что разведение сил на Донбассе состоялось.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал: «Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года.

– Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится до (конца года - ред.), потому что конкретных сроков пока нет, - сказал Песков.



Напомним, ранее в Офисе Президента Владимира Зеленского сообщили, что встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии в нормандском формате состоится 9 декабря.

Как известно, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться «тет-а-тет» в Казахстане.