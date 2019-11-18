Боевики «ДНР» передали тело якобы пленного украинского военнослужащего без органов – родственники его так и не опознали

Боевики террористической «ДНР» передали украинской стороне тело якобы Романа Беспалого, который попал в плен 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого. Тело передавали в Донецке, куда гражданский водитель поехал сам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам начальника отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, террористы передали тело в черном пакете без одежды и каких-либо документов. Более того, террористы вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. Сами наемники утверждают, что Беспалый покончил с собой.

В городе Днепр бойца опознавали жена Романа Беспалого Анжела и его отец, но они не узнали родственника. При этом жена бойца утверждает, что он не мог покончить с собой.

«Под любым давлением, он бы что угодно, только не совершил самоубийство. Я больше склоняюсь, что даже, если мой муж, то его убили, но сам бы он себя не убил», — сказала Анжела Беспалая.

Теперь для подтверждения того, что в днепровском морге действительно лежит тело Романа Беспалого осталась одна возможность — его отец сдал образцы своей крови для генетического анализа ДНК.

Как известно, в мае 2019 года восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным России боевикам возле Новотроицкого.

В плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

Отмечается, что в состав экипажа входили бойцы, проходившие службу в МПБ (мотопехотный батальон, – ПН) уже более двух лет, каждый из них имел «полное доверие и уважение как личного состава, так и командования». По ее словам, ни один из военнослужащих не имел с собой оружия и находился в трезвом состоянии.