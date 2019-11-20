Президент Зеленский наградил посмертно комбрига Коростелева орденом Богдана Хмельницкого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Евгения Коростелева.

Соответствующий Указ №853/2019 размещен на официальном сайте Главы государства.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)», – говорится в Указе.

Документ подписан 19 ноября.

Как известно, Коростелев подорвался на мине 12 ноября в районе села Новотроицкое. Вместе с ним также получил ранения сержант бригады.

19 ноября Евгений Коростелев от полученных ранений скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Справка

Полковник Евгений Коростелев был назначен на должность командира 128-й бригады недавно. Он сменил на посту Героя Украины полковника Сергея Собко. До этого Коростелев занимал должность командира самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 21 июля 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

У полковника осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.