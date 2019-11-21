«Пропало по пути в Очаков»: В ФСБ РФ заявляют, что не воровали оборудование с захваченных кораблей

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправленной сантехникой».

Об этом сообщают ТАСС.

В российском ведомстве подчеркнули, что во время подписания актов сдачи-приемки у украинской стороны не было никаких претензий.

В ФСБ считают, что Украина сама «угробила» свои корабли на пути из Крыма в Очаков.

- Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны, — сказано в заявлении.

Напомним, ранее бывший военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в военных бронекатеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу» пропало оборудование.

Ранее сообщалось, что Украина потребует у России вернуть оборудование, похищенное с кораблей.