На Донбассе террористы обстреляли грузовик ВСУ в прифронтовом населенном пункте – трое бойцов контужены

В Донецкой области 21 ноября террористы атаковали ракетой военный автомобиль в мирном населенном пункте Шумы.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот».

- Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а был в населенном пункте Шумы, - комментирует военнослужащий Виктор. - Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал.

Как рассказывает Виктор, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 километра. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Террорист пытался «завести» ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Трое военнослужащих получили контузию. Среди них одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, что в июле в Донецкой области обстреляли кортеж губернатора, одна из ракет попала в грузовик. В результате взрыва погиб сержант из николаевской артиллерийской бригады Антон Фака. Кроме того, российские войска 10 ноября обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Тогда ранения получили 4 украинских воина.