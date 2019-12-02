В Кабмине ответили спикеру российской Думы о сепаратизме в регионах: «Готовы принять в состав Украины пару областей РФ»

Представители Кабинета министров Украины ответили на заявление председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина о выходе из состава страны нескольких регионов.

Как известно, 30 ноября на сайте Госдумы РФ опубликовали заявление Володина, где тот пригрозил Украине, что в случае сохранения «национализма и притеснений малых народов» из состава страны выйдет ряд областей.

Так, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в своем Facebook ответил, что Украина готова принять в свой состав пару областей России.

«Никто никуда не выйдет. Будут только возвращаться оккупированные Россией территории. Ну и мы готовы принять в состав Украины пару областей РФ. Исключительно ради восстановления исторической справедливости и демократического управления, внедрение европейских стандартов жизни», – написал Кулеба.

А украинский дипломат и заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в очередной попытке раздуть проблему с национальным вопросом в Украине.

«СМИ РФ распространили заявление председателя Госдумы РФ В. Володина по поводу якобы «подавления прав малых народов» в Украине. Это заявление - классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует по этнонациональным вопросам в Украине», – написал Боднар в Facebook.

Боднар отметил, что подобные заявления – часть гибридной войны против Украины и попытка разжечь межнациональную вражду. Он подчеркнул о равном отношении ко всем этносам в Украине и сравнил о действия России в аннексированном Крыме, где, к примеру, оккупанты ущемляют украинскую и крымскотатарскую культуру.

Напомним, что ранее на угрозы Володина ответил Глава МВД Украины Арсен Аваков, назвав председателя Госдумы «очередным русским дураком».