Президент присвоил звание Героя Украины старшине спецназа, спасшему десятки бойцов ценой своей жизни

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшине 8-го полка спецназначения Роману Матвийцу.

Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Матвийцу Роману Михайловичу - старшине (посмертно)», – говорится в указе.

Как сообщали в ТСН, 27-летний Роман Матвиец бросился в лесополосу, откуда боевики поливали огнем украинских бойцов возле луганской Новозвановки. Его товарищи предполагают, что старшина сошелся в рукопашную с двумя сепаратистами. Пулемет замолчал, но Роман от полученных пулевых ранений скончался на месте.

«Он пытался полностью подавить пулеметчика своими силами. В принципе, ему это удалось, потому что, как мы потом узнали, пулемет заклинило. Благодаря его поступку были сохранены жизни разведчикам 11-го батальона 59-й бригады, а также остальному составу группы, которой он командовал», - рассказывал заместитель руководителя штаба 8-го отдельного полка специального назначения Руслан Шворников.

Роман Матвиец был кадровым военным. На Востоке воевал два года в составе подразделения 8-го полка спецназначения. За геройский поступок командование воинской части после гибели Романа просила для него звание Героя Украины. Собратья выдвигали старшину Матвийца и на предоставление ордена «Народный герой».

Напомним, ранее сообщалось, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил при выполнении боевого задания. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.