Готовим два списка на обмен – с ОРДЛО и Россией, - Президент Зеленский

Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает сайт Офиса президента со ссылкой на комментарии Владимира Зеленского для СМИ в Иерусалиме.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России», -заявил Зеленский.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году прокуратура АР Крым подала иск в Международный уголовный суд по поводу призыва крымчан в российскую армию. Производство также было открыто по статье 438 УК.

Помимо этого, в декабре 2017 года СБУ обнаружила на Донбассе тайник с оружием российского производства - по данному факту также было открыто уголовное производство.

Кроме того, прокуратура Крыма составила сообщение о подозрении депутату Государственной Думы России, бывшему «прокурору Крыма» Наталье Поклонской в совершении военных преступлений против Украины. Ей инкриминируется статья 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.