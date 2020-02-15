Президент Зеленский в Мюнхене заявил, что разведение войск на Донбассе произойдет по «секторальному принципу»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что разведение сил и средств на Донбассе должно происходить по "секторальному принципу".

По его словам, этот процесс должен происходить под присмотром мониторинговой миссии ОБСЕ, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, войска разводить будут постепенно, отдельно в каждом секторе, на которые будет разделена линия разграничения. Переход к следующему сектору будет возможен только тогда, когда ОБСЕ подтвердит разведение на предыдущем.

«Хочу рассказать об инициативе украинской стороны о разведении по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы», - сказал он.

Кроме этого, Зеленский напомнил, что стороны договорились о согласовании трех дополнительных участках разведения сил и средств. Это должно произойти уже в конце марта этого года.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

В свою очередь, Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Как известно, 26 июня 2019 года украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской. А 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4. 9 ноября началось разведение войск в районе Богдановки и Петровское Донецкой области.