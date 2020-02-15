В Ивано-Франковске задержали начальника одного из отделов полиции, который обещал вернуть арестованный автомобиль за $1,4 тысячи взятки

Сотрудники прокуратуры Ивано-Франковской области разоблачили исполняющего обязанности руководителя одного из отделов полиции Ивано-Франковской области на получении взятки.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что сотрудник полиции требовал 1,4 тысячи долларов взятки за то, что вернет арестованный автомобиль.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейским о подозрении получение неправомерной выгоды должностным лицом (части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины) и устанавливается причастность к преступлению других лиц.

Напомним, СБУ провела обыски в Управлении Государственной миграционной службы в Черновицкой области. Чиновников подозревают в вымогательстве и завышении тарифа на оформление паспортов.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ подозревают руководителя Центра радиационной безопасности и медицинской радиологии Днепропетровской области в получении взятки.

Кроме того, напомним о том, что таможенники на посту «Херсон-Аэропорт» Черноморской таможни наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, занимающихся импортом товаров из Турции.

Также, высший антикоррупционный суд в четверг избрал меру пресечения главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в виде залога 10 миллионов гривен - его подозревают в получении взятки.