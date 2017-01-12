Апелляционный суд Николаевской области отпустил под домашний арест еще одного фигуранта «дела ветеринаров»

В среду, 11 января, Апелляционный суд Николаевской области сменил меру пресечения начальнику управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александру Страдомского с содержания в СИЗО на домашний арест.

Об этом «Преступноти.НЕТ» сообщил адвокат Стародомского Сергей Плотников.

Как известно, ранее Центральный райсуд Николаева арестовал на два месяца с возможностью внесения залога в 300 тысяч гривен начальника управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александра Страдомского.

- Вчера была рассмотрена поданная мной апелляция. Суд постановил отменить решение судьи Центрального суда Подзигун. Мой подзащитный был отправлен под домашний арест, - сообщил Плотников.

Стоит отметить, что ранее Апелляционный суд изменил меру пресечения для «николаевского ветеринара» Олега Калнауса c содержания в СИЗО на домашний арест

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». 16 декабря прокуратура Николаевщины сообщила о подозрении членам ОПГ из чиновников-«ветеринаров»: Олегу Калнаусу, начальнику управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александру Страдомскому и начальнице Новоодесской районной больницы ветеринарной медицины Оксане Борисенко.

Как известно, после разоблачения деятельности данной преступной группы была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы. Из-за этого мора в Новой Одессе и округе летом объявляли 40-дневный карантин. Жители Николаевщины утверждали, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу.

После того, как началось рассмотрение дела в суде, Стародомский не являлся на заседания , из-за чего он был объявлен в розыск.