«Смотрящий» Науменко задержан за вымогательство 200 тысяч гривен от николаевского бизнесмена

Игорь Науменко Криминальный авторитет Игорь Науменко («Наум») задержан за вымогательство денег у предпринимателя из Николаева за «крышевание».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, в понедельник, 3 июля, в Николаеве спецподразделение СБУ «Альфа» задержало Игоря Науменка, более известного как криминальный авторитет «Наум». Задержание происходило в кафе «Картопляная хата», расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе).

По имеющейся информации, «Наум» вымогал 200 тысяч гривен жителя города Николаева за то, чтобы «крышевать» его бизнес. Во время передачи Науменко и троим его сообщникам части от этой суммы в размере 30 тысяч гривен все четверо были задержаны.

Задержание производилось по оперативным материалам спецподразделения по борьбе с оргпреступностью управления СБУ в Николаевской области, при взаимодействии со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области.

Следственным управлением ГУНП в Николаевской области открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»).

У задержанных изъято оружие, которые направлено на экспертизу. Национальной полицией проводятся также ряд обысков по местам жительства фигурантов производства.

Напомним, в сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.

Стоит отметить, что после его задержания в ГУБОПЕ заявили, что задержали «смотрящего».

В то же время Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что людей, известных в Николаеве как криминальные авторитеты, в том числе и Игоря Науменко, с которым он играл в футбол, нужно называть бизнесменами с сомнительным прошлым.