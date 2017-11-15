Николаевская ночная пастораль: алкоголики и гоп-стоп родом из 90-х

Напавший на журналиста мужчина Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи ещё хоть четверть века —

Всё будет так. Исхода нет.

Кажется, Александр Блок что-то знал о Николаеве…

Вчерашнее нападение натолкнуло на некоторые мысли.

В общем, фабула. Вчера около 12 ночи я шел по проспекту Мира от остановки «Театральная» на «Южную» и разговаривал по телефону. В какой-то момент услышал сзади шаги и на меня со спины напал какой-то мужик, навалился на меня и хватал за руку с телефоном. В общем, после недолгой борьбы я его с себя сбросил, в этот момент он начал убегать и тут его задержала полиция охраны. Как оказалось, они просто ехали мимо, а могли бы и не ехать, так что тут повезло.

В итоге этот мужик успел разбить мне очки, повредить фотоаппарат, который был в рюкзаке, повредить экран телефона и еще кое-что по мелочи.

После его задержали, оказалось, что он «под шофе», а позже выяснилось, что не впервые - ранее на него составляли три протокола за пьянку.

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Первый момент, который идеально характеризует фраза «было бы смешно, если бы не так печально». Количество пьяных людей на квадратный метр Николаева. Почему я вообще там шел: изначально хотел сесть на Театральной, но там были две пьяных личности, которые, видимо, соскучились по 90-м и приставали к остальным с вопросами «есть позвонить?» и «дашь 50 копеек?». После того, как эти ребята подошли ко мне примерно в пятый раз, я задолбался и решил сесть на Южной. Через метров 100 произошло вот то всё. А когда этого «молодца» посадили в машину, заметили еще одного пьянчугу, который шатался рядом. Говорят, что в Николаеве много бродячих собак. Но бродячих алкоголиков, к сожалению, еще больше.

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Теперь, собственно, немного о том, что произошло дальше. На следующее после нападения утро узнал, что полиция квалифицирует это дело как хулиганство, а сам нападавший пытался отмазаться стандартной историей про то, что «перепутал с другом, хотел так пошутить». То ли этот мужик любит Чака Паланика и состоит в бойцовском клубе и у них так принято шутить, то ли уверен, что кто-то поверит в этот сюр.

К слову, о статье. Когда я давал показания о том, что он хватал руку с телефоном, мне отвечали, мол, «ну он же не разжимал вам пальцы». Точно так же аргументировали следователи, когда объясняли, почему хулиганство, а не покушение на ограбление. Так что знайте: если вас пытаются ограбить/изнасиловать/убить - подождите, пока это сделают. А то тоже хулиганство будет.

А так этот «добрый молодец» заплатит штраф и пойдет дальше бухать и не исключено, что на кого-то нападать (надеюсь, нет). И хорошо, если в следующий раз в руке у него не будет ножа, а потерпевшим будет не женщина или пожилой человек.