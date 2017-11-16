В Киеве задержали мужчину с самодельной бомбой в рюкзаке

В Киеве сотрудники полиции задержали местного жителя, который носил в рюкзаке самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Мужчина, увидев правоохранителей, начал подозрительно себя вести и заметно нервничать. В рюкзаке мужчины полицейские обнаружили взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

Киевлянин пояснил, что нашел устройство несколько месяцев назад и оставил себе. С какой целью он его хранил, мужчина объяснить не смог.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

Напомним, 12 ноября на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машинеподозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенного на основе гексогена, и 10 электродетонаторов. Отметим, киевский суд арестовал с «небольшим» залогом подозреваемых, у которых нашли 6,5 кг взрывчатки