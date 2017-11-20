Ставшая участником ДТП в Николаеве «маршрутка» работала нелегально, – ОГА

Водитель маршрутного такси, которое с пассажирами в салоне попало в дорожно-транспортное происшествие в Николаеве, работал без разрешающих документов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко.

Как известно, столкновение «маршрутки» и «ВАЗ-2106» произошло вечером 18 ноября во время осложненных погодных условий. В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести доставили 76-летнего водителя и 64-летнюю пассажирку легкового автомобиля, а также пятеро пассажиров «маршрутки».

«К 2016 году временный талон был оформлен на фирму «ПиК». В 2016 году владельцем автобуса является частное лицо, которое не имеет никакого отношения к перевозкам. Вопрос к городской администрации – стоит увеличивать тариф, если даже на маршруте ездят «нелегалы», – написал Максименко.

При этом Максименко также задается вопросом, что водитель «маршрутки» предъявлял сотрудникам полиции, так как нелегальный перевозчик соответственно не проходил медицинскую и техническую проверку перед выездом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водителя суд лишил водительского удостоверения водителя «маршрутки», который нелегально работал водителем на ЧП «ПиК» и попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения.