Губернатор Одесчины внес залог в размере более полумиллиона гривен за бывшего лидера одесского «Правого сектора» Степана Стерненко

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов внес залог в размере 600 тысяч гривен за бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Об этом губернатор Одесчины Максим Степанов сообщил на своей странице в Фейсбук.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Одессе акция в защиту Горсада переросла в массовую драку, начальнику областной полиции разбили голову, всего пострадали шесть полицейских. Бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко заподозрили в организации беспорядков 18 ноября в Горсаду и арестовали на два месяца. В итоге Стерненко отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выйти под залог 608 тысяч гривен. Губернатор Одесской области Максим Степанов пообещал внести залог за Стерненко.

Так, Максим Степанов на своей странице в соц.сети опубликовал фотографию с платежным поручением, подтверждающим внесение 600 тысяч гривен за Сергея Стерненко. Также Степанов заявил, что внесение залога – его человеческая реакция на несправедливость.

«Это моя человеческая реакция на несправедливость. 600 тыс. грн. залога для того, кто бросался на полицию, и 128 тыс. грн залога для того, на чьей совести загубленные жизни детей в лагере «Виктория». Где здесь справедливость?» – написал Степанов.

Также Степанов отмечает, что не является сторонником радикализма, как формы протеста. Но, по его словам, понимает, каким мотивы были у бывшего лидера «Правого сектора» Сергея Стерненко, хотя и считает его действия недопустимыми.

«Еще раз подчеркиваю: я не поддерживаю и никогда не буду поддерживать радикализм форм протеста в этой, изначально мирной акции. Но отлично понимаю, что было поводом для таких действий. Повод – возмутителен, протест- адекватен, форма протеста – не допустима!» - пишет Степанов.

Кроме этого, губернатор Одесчины считает, что Стерненко зря ввязался в драку с правоохранителями, поскольку они выполняли свои обязанности.