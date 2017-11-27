В Николаевской области поймали рыбаков-браконьеров – им вменяют нанесение ущерба на 20 миллионов

В Очаковском районе Николаевской области полиция прекратила деятельность браконьеров, которые под видом промышленного лова занимались незаконным выловом рыбы и крабов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

25 и 26 ноября в рамках расследования уголовного производства провели санкционированные обыски по местам жительства подозреваемых.

В ходе обысков обнаружили и изъяли запрещенную для вылова рыбу общим весом более 500 килограммов (катран, камбала-глосса, осетровые) и 160 штук крабов, которые занесены в Красную книгу Украины. Также нашли незаконные орудия лова – сети общей протяженностью более 2 км, «плавсредства», карабин, 250 патронов, деньги и черновые записи.

По предварительным данным, в результате незаконных действий рыболовецких предприятий нанесен ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму около 20 миллионов гривен. Начато уголовное производство с предварительной квалификацией по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия»).

«Кроме того, в рамках уголовного производства будет дана оценка действиям должностных лиц Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 20 ноября сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен взятки. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.