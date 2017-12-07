Полиция решает, что делать с вооруженными налетчиками на николаевский рынок – ждут медэкспертизу и сомневаются в законности оружия

В Николаеве полиция задержала 15 участников вооруженного нападения на админздание «вещевого» рынка «Колос» и готовит ходатайство об избрании им меры пресечения.

Об этом «Преступности.НЕТ» собеседник в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, утром 7 декабря группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа, попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос».

В полиции квалифицировали происшествие по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой с проникновением в помещение»).

Участники налета на рынок задержаны полицией в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и у правоохранителей есть 72 часа для подачи ходатайства в суд и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает избрание содержания под стражей.

Собеседник издания в Главке отметил, что в полиции также сейчас ожидают результаты медиков относительно причиненных потерпевшим телесных повреждений. Также он рассказал, что удостоверения на травматическое оружие задержанных вызывают у полицейских сомнения относительно их подлинности и законности получения.

Сами задержанные сейчас отказываются давать показания относительно этого конфликта.

Отметим, что у некоторых задержанных полиция также выявила удостоверения участников боевых действий.

Напомним, что в ходе этого нападения пострадали не менее пяти человек.