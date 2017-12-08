Глава Николаевской ОГА пожалел, что голосовал в Раде за «закон Савченко»: «Освободил много преступников»

Алексей Савченко Вызовы 90-х годов все ближе и ближе становятся к нам, у людей на руках много оружия, не все хотят идти на работу.

Такой вывод сделал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в ходе внеочередного заседания сессии облсовета 7 декабря, комментируя попытку захвата рынка «Колос», передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Происшествие, которое случилось на рынке «Колос», где неизвестные «титушки» с оружием в руках, с гранатами, приехали и хотели захватить предприятие, - отметил он. - Полиция, Служба безопасности, прокуратура делает все для того, чтобы обезвреживать преступные группировки. Но, к сожалению, сегодня много оружия на руках, не все хотят идти на работу. К сожалению, так складывается. И многие по тем законам, к сожалению, за которые я тоже голосовал, и за известный всем «закон Савченко», который освободил много преступников, практически уже 60% освобожденных по этому закону вернулись в колонии, опять. К сожалению, такие события случаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, как утром 7 декабря группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос». На место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева и следственно-оперативная группа. 18 злоумышленников с оружием забаррикадировались в помещении. Поэтому сотрудникам третьей роты первого батальона патрульной полиции пришлось штурмовать здание через окна.