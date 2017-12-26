В центре Киева неизвестные вынесли из магазина одежды 40 меховых шуб стоимостью 40-60 тысяч гривен

В Киеве на Крещатике злоумышленники ограбили магазин верхней одежды Rapsodi, забрав 40 меховых шуб.

Об этом сообщает Информатор.

Так, около 7:20 в магазине сработала сигнализация. Прибывшие через 4 минуты сотрудники полиции охраны не застали преступников.

Выяснилось, что грабители разбили ломом стеклянные двери и украли 40 самых дорогих шуб, стоимость каждой из которых составляет от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу злоумышленники не тронули.

Отмечается, что над входом в магазин есть камеры видеонаблюдения. На месте преступления остались два лома. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.

Напомним, что в марте в Николаеве неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин, который торгует мехами и расположен по адресу улица Соборная, 12. Позднее сотрудники Николаевской местной прокуратуры №1 совместно с сотрудниками работников Нацполиции в области, в городе Киеве задержали четырёх местных жителей, причастных к краже. Ими оказалась интернациональная группа жителей Киева в возрасте от 26-ти до 42-лет

В ноябре Центральный райсуд Николаева отпустил под домашний арест всех четверых подозреваемых в ряде краж шуб, брендовых вещей и компьютерной техники в ряде регионов Украины.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве следователь Центрального районного отдела полиции Владимир Я., который вел громкое дело киевских преступников, грабивших в Николаевской области магазины, украл вещдоки и потратил их на игру в спортивный тотализатор.