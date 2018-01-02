«Потрясены и опечалены», – в посольстве США в Украине призвали наказать виновных в убийстве Ноздровской

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В посольстве США в Украине привали привлечь к ответственности в виновных в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом идет речь в заявлении посольство, размещенном на их странице в Twitter.

«Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – говорится в сообщении

Как известно, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск.

В полиции рассматривают четыре основные версии ее убийства: ее профессиональная деятельность, участие в последнем деле по факту ДТП, в котором погибла ее сестра, хулиганство и попытка изнасилования. 

Анатолий Чубаченко

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