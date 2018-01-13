На Николаевщине пассажирка «ВАЗ» кинула камнями в авто «Укртрансбезопасности» – после погони с задержанием водитель-депутат угрожал полиции

Возле Вознесенка в пятницу, 12 января, пассажирка проезжающего «ВАЗ» через окно кинула камни в служебный автомобиль «Укртрансбезопасности», а после погни и задержания нарушителей, водитель «ВАЗ» начал представляться депутатом и угрожать патрульным полицейским увольнением. Позже оказалось, что нарушитель является перевозчиком.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции и Сотурдниками с «Укртрансбезопасности» проводили отработку Вознесенского района для усиления контроля за соблюдением водителями пассажирского транспорта требований ПДД и надзора за состоянием дорог.

Во время технической остановки около 15:00, на автодороге Р-55 (Одесса-Вознесенск-Новый Буг) в районе села Прибужаны у служебного автомобиля управления «Укртрансбезопасности» «Hyundai Sonata» остановился «ВАЗ-2115». Пассажирка «ВАЗ» из открытого окна швырнула два камня в сторону служебного авто, которые повредили боковое стекло и заднее левое крыло.

После этого водитель «ВАЗ» стремительно набрал скорость и начал движение в сторону Вознесенска. Водитель автомобиля-нарушителя во время преследования патрульными создавал многочисленные аварийные ситуации, не давал совершить обгон своего авто и пытался столкнуть служебный транспорт с проезжей части.

Уже в Вознесенске, правонарушитель заехал на территорию автовокзала «Дружба» по улице Центральная. Водитель «ВАЗ» после остановки выбежал из своего автомобиля и пытался бежать, но был задержан сотрудниками патрульной полиции.

«Во время задержания неизвестный начал кричать, что он депутат и уже завтра все полицейские будут уволены. Гражданин вел себя агрессивно, нецензурно ругался и категорически отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции. К правонарушителю была применена физическая сила и спецсредство «наручники». Но и после задержания гражданин продолжал ругаться нецензурной бранью, угрожал работникам полиции и «Укртрансбезопасности» увольнением из-за того, что он депутат», – говориться в сообщении.

По словам свидетелей происшествия, водитель является перевозчиком.

«Возможно, его поведение было связано с утренними привлечениями его водителей за нарушения законодательства на пассажирском транспорте со стороны контролирующих органов», – предположили в патрульной полиции.

В то же время, по имеющейся в редакции «Преступности.НЕТ» информации, задержанным водителем оказался депутат Вознесенского районного совета от партии «Блок Петра Порошенко» Руслан Ярошенко, который связан с пассажирскими перевозками в Вознесенском районе.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Вознесенского отдела полиции для дальнейших разбирательств по делу.

Напомним, что сотрудники «Укртрансбезопасности» проверили перевозчиков в Николаевской области и обнаружили ряд нарушений.