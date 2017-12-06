Глава Вознесенской РГА заявила, что Савченко и Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену

Наталья Баланюк Глава Вознесенской РГА Наталья Баланюк заявила, что вице-губернатор Николаевской области Валентин Гайдаржи по поручению губернатора Алексея Савченко давил на нее в вопросе пассажирских перевозок в Вознесенском районе, чтобы их обслуживанием занялся частный предприниматель Ярошенко.

Об этом идет речь в заявлении, которое Баланюк предоставила «Преступности.НЕТ».

Баланюк решила ответить на слова начальника управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрея Максименко, который передал ей гневное «приветствие» за беспорядок в сфере пассажирских перевозок. В частности, он заявил, что ЧП Михайлов оказывает некачественные услуги без единого разрешительного документа.

Глава РГА напомнила Максименко, что ЧП Михайлов работает на маршруте, за который отвечает Николаевская ОГА, а не райгосадминистрация. Поэтому у Баланюк нет возможности решить вопрос с некачественными перевозками на маршруте, отданном ЧП Михайлов.

Баланюк утверждает, что пыталась разобраться с незаконными перевозками ЧП Ярошенко, который нелегально работает на маршрутах Вознесенск-Дорошовка, Вознесенск-Щербани, Вознесенск-Белоусовка. Она обращалась по этому вопросу в правоохранительные органы, Укртрансбезопасность и в ОГА.

«Я хочу освежить память уважаемому Андрею Максименко по лоббированию «своих», а не моих интересов в Вознесенском районе… 6 октября 2017 года в Вознесенскую РГА приезжал сам «господин чиновник, тот, что через интернет передает «приветы» с проверкой законности проведения конкурса по пассажирским перевозкам, который проиграл перевозчик ЧП Ярошенко. Хотя суды отказали ЧП Ярошенко в исках по отмене результатов конкурса в 2016 году».

«Зато мне звонил заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи и сообщил, что председатель ОГА дал поручение помочь перевозчику, поскольку тот жаловался в Киеве. После телефонного звонка у меня был разговор с заместителем, где мне предлагали заключить соглашения с ЧП Ярошенко вне закона, а в случае несоблюдения «вертикали власти» меня уволят», - сообщила Баланюк.

Андрей Максименко Алексей Савченко Валентин Гайдаржи

Она говорит, что обратилась к Савченко в «Facebook» с письмом.

«Ярошенко вышел по партийной линии (депутат райсовета Руслан Ярошенко), лоббируя свои личные интересы, и сегодня в частной беседе мне предложено подписать договор с ЧП Ярошенко, нарушая при этом действующее законодательство… Поскольку в Вознесенском районе уже объявлен конкурс, Валентин Васильевич предложил, чтобы Ярошенко подал документы на конкурс и после того, как он займет второе место, перевозчик Гаджиев откажется от подписания договора, и Ярошенко займет его место и будет осуществлять перевозки в районе. Валентин Васильевич не учел, что у ЧП Ярошенко может не быть необходимых документов к допуску к конкурсу», - идет речь в обращении Баланюк к Савченко.

Председатель РГА говорит, что сообщила о данной ситуации в Администрацию Президента – «поскольку я не получила поддержки и на меня оказывали давление».

Также она говорит, что на совещании 10 ноября Максименко проигнорировал вопрос о незаконном перевозчике в Вознесенском районе. Позднее управление Максименко проводило проверку в Вознесенске и высказало больше замечаний к фирме «Вознесенскавтотранс», чем к ЧП Ярошенко.