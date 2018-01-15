Генпрокуратура завела дело на Новака за не восстановление Антощука в должности начальника Службы автодорог Николаевщины

Александр Антощук

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство в отношении исполняющего обязанности Главы государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, который не выполнил решения суда о восстановлении Александра Антощука в должности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Об этом говорится в соответствующей выписке из Единого реестра досудебных расследований, которая имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Отмечается, что данные в ЕРДР о правонарушении были внесены 5 января по ч.3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины («Невыполнение судебного решения»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось о том, что 24 мая текущего года Корабельный районный суд Николаева восстановил Антощука на должности, в частности признав незаконным и отменив указ временно исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») от 22 июля 2016 года, касающийся его увольнения. Как известно, «Укравтодором» на тот момент руководил Евгений Барах, который некоторое время назад занимал должность заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

А 26 октября своим определением Апелляционный суд Николаевщины оставил без изменений постановление Корабельного райсуда, подтвердив незаконность увольнения Антощука.

Напомним, 6 декабря 2017 года начальнику САД в Николаевской области Сергею Ткаченко вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). Позже Центральный районный суд Николаева отстранил его от исполнения обязанностей.