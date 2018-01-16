До национализации из «ПриватБанка» в течении десяти лет вывели более 5,5 миллиардов долларов, - независимый аудит

Независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд», – говорится в сообщении.

Так, расследование компании «Kroll» показало, вывод средств с банка осуществлялся через приобретения активов и финансирование бизнеса в Украине и за рубежом за кредитные средства «ПриватБанка» в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

«Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров», — сказано в выводах расследования.

Также НБУ сообщает, что центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри «ПриватБанка». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников «ПриватБанка».

«Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных между собою лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка», — сказано в сообщении.

Таким образом банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования. Для сокрытия этой информации, сказано в результатах расследования, банк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния.

«До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5.5 млрд. долларов», — констатируют в НБУ.

Таким образом, сообщают в НБУ, независимое исследование детективного агентства «Kroll» подтвердило предыдущие выводы экспертов Нацбанка.

В свою очередь бизнесмен Игорь Коломойский считает бредом заявление Национального банка об ущербе в 5,5 миллиардов долларов, якобы нанесенный ПриватБанку бывшими акционерами в результате мошеннических действий. Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде».

«Бред, который нет смысла комментировать», — сказал Коломойский.

«Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное — беллетристика», — добавил он.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка»миллиардные долги.