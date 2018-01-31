«Не их свинячье дело, как мы голосуем», – замдиректора ДЖКХ Николаева Репин о запросах прокуратуры к горсовету по «делу Копейки»

Александр Репин Депутат Николаевского городского совета от партии «Самопомощь», замдиректора департамента ЖКХ Александр Репин считает, что прокуратуру Николаевской области не должны интересовать вопросы, которые касаются голосований в горсовете.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним ранее сообщалось, что в запросе прокуратуры Николаевской области, по так называемому «делу Копейки», которое пришло на имя исполняющей обязанности городского головы Николаева-секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой, фигурируют 25 депутатов разных фракций, в числе которых Александр Репин.

В свою очередь, Александр Репин сообщил, что ему никаких запросов от прокуратуры не поступало. При этом, по его словам, прокуратура не должна интересоваться информацией относительно того, кто как голосует в горсовете.

- Исходя из вашей информации, какой запрос у прокуратуры? Что они хотят поинтересоваться, как были потрачены депутатские деньги, как мы голосуем на комиссиях, как мы голосуем на сессиях, и нет ли у нас конфликта интересов? Не их свинячье дело, как мы голосуем, это мягко говоря. Они должны доказать мой конфликт интересов, что я голосую о выделении департаменту ЖКХ 50 миллионов гривен – в чем мой конфликт интересов, глупо, да? - прокомментировал Репин.

В частности, он отметил, что депутаты за каждую копейку несут отчеты в казначейство и это личное право депутата тратить деньги выделенные на осуществление его депутатских полномочий.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека. Также сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.