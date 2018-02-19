Суд арестовал двоих наркоторговцев из Баштанки с правом выйти под залог

В Николаеве суд отправил под стражу двух жителей Баштанки, подозреваемых в организации наркотроговли.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 15 февраля в Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника. Во время обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Каннабис поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».

Полиция работала над раскрытием деятельности наркоторговцев в течение года. В январе текущего года состоялся первый этап спецоперации по их задержанию. Тогда в Николаеве задержали четырех подозреваемых в возрасте от 23 до 26 лет, их поместили под стражу с возможностью выйти под залог суммой от 1 до 5 миллионов гривен. Затем полиция взялась за наркоторговцев в Баштанке.

Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым рассматривал Заводский районный суд Николаева в субботу, 17 февраля.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Также подозреваемым назначили возможность выхода из СИЗО после уплаты залога: один миллион гривен для подозреваемого в организации наркобизнеса и 700 тысяч – для его сообщника.

По состоянию на сегодня, за подозреваемых не вносили залог и они содержаться в Николаевском следственном изоляторе.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», 40-летним задержанным является гражданин Котов, который проходит как взяткодатель в деле Железного и Олефира.

Павел Олефир – экс-старший уполномоченный угрозыска Баштанского РОВД, сын скандального экс-главы Ленинского райсуда Николая Олефира. Как известно, в ноябре 2015 года он был задержан в Баштанке с начальником следственного отдела Баштанского РОВД Николаем Железным (заместитель начальника райотдела). Оба милиционера требовали от местного жителя Котова 4 тысячи долларов за непривлечение его к уголовной ответственности, а именно за закрытие уголовного производства о незаконном посеве наркосодержащих растений.

Через несколько дней подозрение объявили только Николаю Железному – Павла Олефира прокуратура «вывела» в свидетели. После этого Павел Олефир на некоторое время стал полицейским, однако позже был отстранен от должности, так как не пришел на переаттестацию.