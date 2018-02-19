Суд не продлил отстранение задержанного на взятке Синицы с должности начальника Николаевской рыбохраны

Михаил Синица Суд не продлил отстранение подозреваемого во взяточничестве Михаила Синицы от должности начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.

Об этом идет речь в соответствующем определении Печерского районного суд города Киева.

Судья Печерского райсуда Олеся Батрын ходатайство прокурора управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей Генеральной прокуратуры Украины рассмотрела 14 февраля. Судья отказала в удовлетворении ходатайства об отстранении Синицы с должности для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого и проведения досудебного расследования.

Полный текст определения суд должен огласить в понедельник, 19 февраля. Также у прокуратуры есть пять дней, чтобы оспорить это решение судьи в апелляционном суде.

Как известно, 20 ноября сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.

Напомним, в январе 2016 года военная прокуратура совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области задержали тогда еще руководителя «Николаеврыбоохраны», депутата Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Александра Каражея. Его задержали во время получения взятки, которую он вымогал от рыбаков. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен.

В июне 2017 года сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. В итоге он был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 25 тысяч гривен.

А в мае 2016 года СБУ и военная прокуратура в Херсоне при получении крупной взятки задержали начальника отдела пограничной службы «Николаев» Виктора Сапруна.