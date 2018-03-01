В Николаеве суд закрыл заседание по делу «Наума» – подозреваемый в БСМП

Игорь Науменко (фото - архив) В Заводском райсуде Николаева закрыли заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения подозреваемому в вымогательстве Игорю Науменко, который с инсультом госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи.

Об этом пишут «Новости-N».

Как известно, Игоря Науменко 14 февраля увезли из следственного изолятора в БСМП после ухудшения состояния.

На заседание о продлении меры пресечения Науменко пригласили лечащего врача подозреваемого. Адвокат просила суд проводить заседание в закрытом режиме из-за оглашения данных о диагнозе ее подзащитного. Кроме того, сторона защиты в принципе выразила сомнение в том, что можно рассматривать ходатайство прокуратуры без присутствия Науменко, который из-за состояния здоровья находится в медучреждении.

Прокурор Денис Стоянов попросил суд продолжать рассмотрение его ходатайства. Он отметил, что подозреваемый Игорь Науменко может принимать участие по видеоконференции.

Адвокат возразила, и предложила сначала заслушать врача ее подзащитного, чтобы узнать, позволяет ли состояние здоровья Науменко принимать участие в заседании даже по видеоконференции.

В ответ на это прокурор заявил, что Науменко симулирует.

В ходе заседания также звучала информация о том, что у других подозреваемых по этому делу в последнее время тоже ухудшилось состояние здоровья.

В итоге судья Дмитрий Никитин удовлетворил ходатайство адвоката и закрыл судебное заседание. В зале остались лишь непосредственные участники процесса.