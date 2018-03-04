Задержаны подозреваемые в нападении на общество венгерской культуры в Ужгороде

Нацполиция Украины раскрыла оба нападения на общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего задержаны 5 человек, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал глава Национальной полиции Сергей Князев.

По подозрению в нападении на общество венгерской культуры, которое случилось 27 февраля, задержали трех человек – одного в Черкассах, еще двоих – в Кропивницком.

«Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных», - пояснил Князев.

Ранее сообщалось, что 4 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров. Позже стало известно, что в поджоге подозреваются двое праворадикалов из Польши. При этом в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде произошла аналогичная атака на здание союза венгров.

В причастности к этим нападениям подозревают россиянина Давида Пономарева, который в 2015 году планировал взорвать в Николаеве крейсер «Украина».