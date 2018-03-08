Суд отпустил под домашний арест николаевца, которого задержали за убийство матери

В четверг, 8 марта, судья Ленинского районного суда Николаева Олег Кирильчук отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве собственной матери.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в прокуратуре Николаевской области.

Как уже сообщалось, 4 марта в полицию поступило сообщение, что в Ингульском районе в своем доме умерла 92-летняя женщина. Ее тело обнаружил сын, который рассказал полицейским, что женщина болела и несколько месяцев была прикована к постели.

Однако судебно-медицинская экспертиза показала другую картину: женщина была задушена, у нее сломаны ребра и челюсть. Полицейские установили, что к убийству женщины причастен ее сын и его сосед. Мужчины после совместной уборки двора от снега решили выпить. Во время застолья домовладелец пожаловался, что его мать несколько месяцев не встает с кровати, чем доставляет ему немало хлопот. Под действием алкоголя мужчина предложил убить старушку.

В четверг, 8 марта, судья рассмотрел ходатайство об избрании для подозреваемого в совершении преступления части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В итоге судья Кирильчук посчитал, что для обеспечения следствия достаточно будет отправить подозреваемого в убийстве матери под домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Долгая Пристань Первомайского района Николаевщины мужчина до смерти избил своего отца.