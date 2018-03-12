СБУ вызвала на допрос Надежду Савченко по «делу Рубана» - нардеп уехала за границу

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный прокурор Юрий Луценко, передает «Украинская правда».

- Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта - ПН), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны, - сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко заявил, что Савченко имеет «полные основания» посетить это мероприятие.

- Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины, - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что сотрудничество Савченко со следствием очень важно и для самого депутата, и для страны.

- И я никому не рекомендую насмехаться над отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины, - заявил Луценко.

Он сказал, что в этом деле будут и другие следственные действия по «другим членам этого террористического заговора».

Напомним, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.

Сам руководитель Центра освобождения пленных отбрасывает все обвинения и заявляет, что просто был за рулем автомобиля, в котором нашли оружие. Об арсенале он ничего не знал. Шевченковский районный суд города Киева вынес решение взять Владимира Рубана под стражу без права залога сроком на 60 дней.

Отметим, 12 марта СБУ провела массовые обыски у организаторов антиукраинских митингов – сообщают об изъятом оружии и взрывчатке.