В Лондоне найден мертвым беглый российский олигарх Глушков, получивший политическое убежище в Великобритании

В понедельник вечером, 12 марта, в своем лондонском доме был обнаружен мертвым российский олигарх Николай Глушков, получивший политическое убежище в Великобритании.

По данным The Guardian.

Его тело обнаружили родственники. При этом сообщается, что погибший был близким другом другого беглого олигарха Бориса Березовского, чье тело было обнаружено в лондонском доме его жены 23 марта 2013 года. Причины смерти Глушкова на данное время не известны.

Как отмечается, в 2011 году он дал показания в судебном деле по иску Березовского против олигарха Романа Абрамовича, сотрудничающего с кремлевским режимом.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Как известно, премьер-министр Великобритании обвинила Россию в отравлении шпиона Скрипаля и поставила РФ ультиматум.