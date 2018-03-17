«Изъяты документы и наличные»: В Генпрокуратуре рассказали о результатах обысков на «Новой почте»

В результате обысков в офисах и помещениях «Новой почты» в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве, которые произошли накануне, сообщения о подозрении не составлялись.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Новой почты и других родственных предприятий, которые при участии чиновников Госфискальной службы, с целью получения неправомерной выгоды для «Новой почты», осуществили «прикрытие незаконных финансовых услуг».

По информации правоохранителей, это привело к непоступлению обязательных налоговых средств, умышленному уклонению от уплаты налогов и сборов.

Досудебное следствие проводится по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты документы относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новая почта» и наличные денежные средства, неучтенные и неоприходованные в кассе и бухгалтерских документах.

Напомним, 16 марта Генпрокуратура пришла с обысками на «Новую почту» - обыскивали даже кабинет совладельца компании.

Отметим, волонтерские организации поддержали «Новую почту» в конфликте с ГПУ.