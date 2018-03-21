Николаевская прокуратура закрыла дело по заявлению полицейского об участии в преступной схеме – не нашли состава преступления

Следователь прокуратуры Николаевской области принял решение о закрытии уголовного производства, открытого по заявлению сотрудника полиции об участии в преступной схеме.

Об этом свидетельствует ответ прокуратуры на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как в начале марте 2016 года при прохождении переаттестации полицейский прямо во время собеседования написал заявление в прокуратуру, раскрыв преступную схему, соучастником которой он был.

Как отмечается в ответе на запрос, уголовное производство по данному заявлению было открыто 17 марта 2016-го, то есть лишь через две недели. Но и спустя три месяца оно было закрыто.

«На основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения», - говорится в ответе на запрос.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в главном управлении Национальной полиции в Николаевской области приняли решение о закрытии так называемого «инсулинового дела». Оказалось, что этому решению предшествовал отказ от публикации расследования по николаевскому аэропорту на издании, подконтрольному одному из фигурантов этого дела.