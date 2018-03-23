«Задача была одна, чтобы Леонов не вышел из СИЗО», - адвокат умершего фигуранта «дела Титова»

Экспертиза показала, что подозреваемый в «деле Титова» Дмитрий Леонов умер еще вчера, 22 марта.

Об этом на пресс-конференции заявил адвокат Леонова Сергей Войченко.

Причину смерти и диагноз адвокат не назвал. По его словам, причина смерти будет известна позже. Анализы будут еще дополнительно проводиться. Адвокат уверен, что при домашнем аресте Леонова он бы не умер.

При этом он рассказывает, что прокуратура давила на Леонова. Адвокат отметил, что суду сторона защиты неоднократно подавала доказательства, что Леонов на момент инкриминируемого преступления с семьей был на Западной Украине. Защитники Леонова просили отпустить его под домашний арест. Помимо этого, они акцентировали внимание на состоянии здоровья подозреваемого, но прокуратура отвечала, что в СИЗО есть медпункт.

В понедельник адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения. Войченко считает, что прокуратура намеренно отправила в Николаев Леонова, чтобы сорвать заседание. Заседание должно было пройти 30 марта.

- Это было сделано искусственно прокурорами, - сказал Войченко.

Адвокаты будут настаивать, чтобы производство не закрывалось из-за смерти подозреваемого.

- С субботы ни одного следственного действия не было проведено. Никому Леонов не был нужен. Задача была одна, чтобы Леонов не вышел из СИЗО, потому что он не согласился на их (прокуратуры) условия, - сказал Войченко.

Также слово дали жене Дмитрия Леонова Алесе. Она перечислила ряд имен судей Жовтневого райсуда Мариуполя и апелляционного суда Донецкой области, которые «постоянно обсуждали дела с прокуратурой». Она отмечает, что ее муж постоянно жаловался на здоровье.

- Это было неправильно еще с момента, когда во время обыска в нашего 16-летнего сына тыкали автомат, - сказала Леонова. - Я знаю точно, Ерошин и Божило приходили к нему и давили... Они говорили ему, что ты живым отсюда (из СИЗО) не выйдешь.

- Хочу назвать фамилии людей, которые причастны к этому: Гаспаров (по словам Леоновой, у того была давняя неприязнь к ее мужу - ПН), Ерошкин, Божило, Бондаренко, Ищенко, Джос, Шаповалов и ряд других, - говорит жена Леонова. - Хочу остановиться на товарище Кибзуне.

Она говорит, что была при разговоре Леонова с Кибзуном, и тот тогда сам просил ее мужа помочь силовыми методами, но Леонов отказал.

- Я хочу, чтобы мой муж хоть и посмертно, но был признан невиновным, - сказала Алеся Леонова.

Брат Леонова также говорит, что Дмитрий Леонов жаловался на здоровье. Войченко говорит, что будет обращаться к руководству прокуратуры, чтобы отстранили всех прокуроров по делу.

- У нас есть информация, что прокуратура продолжает давить на свидетелей, - сказал Войченко.

Он утверждает, что в Мариупольском СИЗО Леонову в медчасти еще предоставлялась помощь, а в Николаеве уже нет. Войченко сказал, что у него также есть справка об ухудшении состояния и Михаила Титова. Адвокаты предупреждают о возможных провокациях.

- Они хотят сделать его (Титова) последним и концы в воду, - говорит Войченко.

Адвокат Василий Калаянов говорит, что посещал Титова и у того были плохие условия в камере. Также конвоиры говорили Калаянову, что Леонов жаловался на ухудшение самочувствия и требовал медисследования в БСМП.

Напомним, что в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по «делу Титова» в качестве подозреваемого.

Ранее, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым. В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

В ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева.